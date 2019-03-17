شكرا لقرائتكم خبر عن التعادل السلبي يحسم نتيجة الشوط الأول بين الزمالك ونصر حسين داي والان نبدء بالتفاصيل



أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتهى الشوط الأول من مباراة فريق الكرة بالنادي مع مضيفه نصر حسين داي الجزائري باللقاء الذي يجمع الفريقين حاليا على استاد 5 يوليو بالجزائر في الجولة السادسة وختام دور المجموعات بالبطولة الكونفدرالية بالتعادل السلبي بدون أهداف .

وبدأ الزمالك اللقاء بتشكيل مكون من محمود عبدالرحيم “جنش” في حراسة المرمى ومحمود علاء ومحمود حمدي “الونش” وعبدالله جمعة وحمدي النقاز في خط الدفاع وطارق حامد وفرجاني ساسي وحميد أحداد ويوسف إبراهيم “أوباما” وأحمد سيد “زيزو” في خط الوسط وخالد بوطيب في خط الهجوم .

وبدأت المباراة سريعة من جانب الفريقين وحصل أصحاب الأرض على ركلة حرة تم إرسالها داخل منطقة جزاء الزمالك وصلت إلى خاسف نوفل الذي سدد الكرة بقوة مرت بجوار القائم الأيسر .

واحتسب الحكم السنغالي ركلة حرة ضد طارق حامد بعد تدخل في وسط الملعب لم تشكل خطورة حقيقية بعدها حاول نتانكيو فتح ثغرة بدفاع الزمالك ومراوغة داخل المنطقة وسدد الكرة قوية نحو الشباك تصدى لها جنش ببراعة وأبعدها إلى خارج منطقة الجزاء في الدقيقة الثامنة من عمر المباراة .

وحاول الزمالك الرد بهجمة بتمريرة عرضية إلى خالد بوطيب المتوغل إلى داخل منطقة جزاء “نصر حسين داي” لكن الحكم المساعد رفع رايته معلناً عن حالة تسلل بعدها يحتسب الحكم خطأ ضد أحداد بعد تدخل مع لاعب نصر حسين داي .

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ويحاول بوطيب من جديد فتح جبهة في دفاعات أصحاب الأرض ويشهر الحكم البطاقة الصفراء في وجه اللاعب حسين لعرابي بسبب عرقلته العنيفة لبوطيب في الدقيقة 17 من عمر اللقاء .

وتستمر محاولات الزمالك وتمريرة عرضية بارعة من حمدي النقاز إلى داخل منطقة الجزاء وصلت إلى حميد أحداد الذي سدد كرة برأسه نحو الشباك، لكنها ارتطمت بالقائم وخرجت إلى خارج الملعب في أخطر فرص المباراة بالدقيقة 24 .

ويسقط أوباما بعد كرة مشتركة والحكم يوقف المباراة لكن لاعب الزمالك يكمل اللقاء مرة أخرى بعد الاطمئنان عليه .

ومع مرور نصف ساعة من الشوط الأول تدنو السيطرة لنادي الزمالك الذي حاول فتح جبهات من جانبي الملعب ويحصل الزمالك على ركلة حرة نفذها عبدالله جمعة إلى داخل منطقة الجزاء لكن الدفاع تصدى للكرة وأبعدها إلى خارج المنطقة في الدقيقة 31 من عمر المباراة .

ومحاولة جديدة للزمالك بتمرير كرة عالية إلى حميد أحداد المتوغل إلى داخل منطقة جزاء نصر حسين داي لكن مرباح غايا حارس المرمى خرج وأمسك بالكرة بعدها ينحصر اللعب في وسط الملعب بدون خطورة على كلا المرميين .

ويحصل أصحاب الأرض على ركنية ترسل داخل منطقة الجزاء ويخرجها دفاع الزمالك بثبات إلى وسط الملعب وبعدها بدقيقة يحصل الزمالك على ركنية ينفذها زيزو عرضية داخل منطقة الجزاء ويحولها ساسي برأسه تخرج بعيدة عن مرمى نصر حسين داي إلى خارج الملعب في الدقيقة 37 من عمر المباراة .