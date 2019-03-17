شكرا لقرائتكم خبر عن انفراجة فى تمديد عقد كهربا بعد جلسة أمير مرتضى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

عقد أمير مرتضى، المشرف على الكرة بنادى الزمالك، جلسة مع محمود عبدالمنعم كهربا، لاعب الفريق الكروى الأول، على هامش معسكر الفريق الأخير فى الجزائر، تم خلالها الاتفاق على الخطوط العريضة لعقد اللاعب الجديد المقرر تجديده واعتماده خلال الفترة المقبلة بعد توجيه رئيس النادى بسرعة حسم التجديد لكهربا وإغلاق هذا الملف نهائيا لتفادى الشائعات والقيل والقال الذى ينال اللاعب والنادى من حين لآخر.

وعلمت «المصرى اليوم» أن التجديد لكهربا بشكل رسمى ونهائى سيتم خلال الأيام القليلة المقبلة وقد يتم الإعلان عن ذلك قبل مباراة القمة أمام الأهلى نهاية مارس الجارى، خصوصا أن مرتضى منصور، رئيس النادى، يسعى لتهيئة جميع اللاعبين، وعلى رأسهم كهربا لمباراتى المقاولون ومن بعدها القمة لضمان تركيزهم داخل الملعب فقط وعدم الانشغال بأى أمور إدارية، خصوصا كهربا الذى يتأثر مستواه كثيرا بأى ضغوط أو مشاكل أو أزمات خارج المستطيل الأخضر.

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يأتى هذا فى الوقت الذى يسابق فيه مجلس الإدارة والجهاز الفنى والإدارى الزمن من أجل حسم موقف مشاركة خالد بوطيب مهاجم الفريق، من المشاركة فى مباراة المقاولون العرب المقبلة فى الدورى والتى ستتحدد خلال ساعات سواء بالموافقة على بقائه مع الزمالك وخوض مباراة المقاولون أو الانتظام فى معسكر منتخب المغرب عقب العودة من الجزائر مباشرة.

من جانبه، أكد خالد بوطيب أنه يضع نفسه تحت أمر وتصريف مجلس إدارة الزمالك والجهاز الفنى وفقا لما سيتفقون عليه مع الجانب المغربى سواء مع مسؤولى الجامعة المغربية أو مع الجهاز الفنى للمنتخب بقيادة «رينارد»، وقال بوطيب: سألتزم بالقرار الذى سيتفق عليه الطرفان سواء بالبقاء أو السفر للمغرب، وهيأ الجهاز الفنى للزمالك، بقيادة كريستيان جروس، نفسه على إمكانية تمسك جهاز منتخب المغرب بضم اللاعب ورفضهم خوضه مباراة المقاولون، الأمر الذى قد يعنى سفر اللاعب للمغرب خلال ساعات، وبالتالى سيعتمد جروس ومعاونوه على عمر السعيد وحميد أحداد فى خط الهجوم الذى لم يتأثر فى مباراة جور ماهيا رغم غياب بوطيب.

فى شأن آخر، تعود فجر اليوم الاثنين بعثة الفريق الكروى الأول بنادى الزمالك بعد انتهائها من مباراة نصر حسين داى بطل الجزائر فى ختام مباريات دور المجموعات الذى جمع بينهما الأحد، رفض كريستيان جروس المدير الفنى للفريق الكروى الأول منح اللاعبين أى فترة قبل مواجهة المقاولون نظرا لضيق الوقت وضغط المباريات، خصوصا أن الفريق ليس أمامه سوى يومين فقط اليوم وغدا للتدريب قبل خوض موقعة ذئاب الجبل فى بطولة الدورى.

فيما يجهز المهندس هانى زادة، عضو مجلس الإدارة، لمفاجأة ستغير موقفه فى الأزمة الأخيرة، مشيرا إلى وجود انفراجة فى موقفه من وضعه على قوائم الترقب والوصول وفقا للقانون والدستور، وتابع زادة أنه سيعلن عن المفاجأة نهاية مارس الجارى بعد الاطمئنان على تخطى المارد الأبيض عقبة المقاولون، ومن بعدها الأهلى فى القمة.