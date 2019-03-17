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ليفربول يتصدر البريميرليج مؤقتًا بعد تخطي فولهام

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المصري اليوم 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار و خليك في الملعب

حقق فريق ليفربول فوزًا صعبًا على نظيره فريق فولهام، اليوم الأحد، بهدفين مقابل هدف في مباراة الجولة الحادية والثلاثون من .

وسجل السنغالي «ساديو ماني» الهدف الأول في الدقيقة 26 من عمر الشوط الأول.

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وتمكن «ريان بابل» من تسجيل هدف التعادل لأصحاب الأرض في الدقيقة 74.

وفي الدقيقة 81 احتسب حكم المباراة ركلة جزاء لصالح ليفربول وسجلها «جيمس ميلنر» بنجاح.

وشارك الجناح المصري «محمد صلاح» كأساسي في تلك المباراة وسنحت له أكثر من فرصة للتهديف ولكن الحظ لم يحالفه، قبل أن يتم استبداله في اللحظات الأخيرة من الشوط الثاني.

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