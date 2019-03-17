شكرا لقرائتكم خبر عن أمير حائل يرعى تتويج أبطال «دولية شطرنج حائل» غدا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (حائل)

اختتمت الجولة السادسة من بطولة حائل الدولية للشطرنج التي تقام بتنظيم من غرفة حائل بالتعاون مع الاتحاد السعودي للشطرنج والتي تستمر من 15-19 مارس بمشاركة 200 لاعب ولاعبة من 17 دولة، واستطاع اللاعب الدولي الدولي الصيني wang Hao تصدر ترتيب قائمة اللاعبين بمجموع 6 نقاط من 6 جولات، وجاء في المركز الثاني الدولي المصري أحمد عدلي بمجموع 5 نقاط ونصف أي أنه فاز في 5 مباريات وتعادل في مباراة، فيما حل في المركز الثالث الدولي الارميني Sargissian Gabrriel بمجموع 5 نقاط ونصف، والترتيب الرابع الدولي الهندي Sriram Jha بمجموع 5 نقاط ونصف، وحل الدولي البلجيكي Malakhatko Vadim خامساً بمجموع 5 نقاط، واللاعب الفلبيني Abano Gary سادس الترتيب بمجموع 5 نقاط، فيما جاء في المركز السابع الأردني أحمد السمهوري بمجموع 5 نقاط والثامن الكويتي بدر الهاجري بمجموع 5 نقاط، وجاء مرشح الاتحاد الدولي السعودي أحمد الغامدي بمجموع 5 نقاط بالترتيب التاسع، فيما حل عاشراً الدولي الفلبيني Alcala Alvin بمجموع 5 نقاط.

أما المنافسة بين السيدات لا تقل إثارة وندية عن مسابقات الرجال حيث استطاعات الدولية البولندية Sock Monika تصدر الترتيب بمجموع 5 نقاط من تعادلين وأربع فوز، وجاءت الدولية البولندية Karina ثانياً بمجموع 5 نقاط من هزيمة واحدة و 5 فوز والمركز الثالث الدولية الهندية Subbaraman بمجموع 4 نقاط ونصف، وحلت الدولية الرومانية Bulmaga Irina رابعاً بمجموع 4 نقاط، وفي الترتيب الخامس الدولية الروسية Ambartsumova Karina بمجموع 4 نقاط، والسادس الدولية الأوكرانية Moskalets Svetlana بمجموع نقاط، واستطاعت الدولية اللتوانية Cornette Deimante الحصول على المركز السابع بمجموع 4 نقاط، بينما جاءت الدولية من جورجيا ثامناً بمجموع 4 نقاط والمركز التاسع المصرية هالة حسن بمجموع 4 نقاط، بينما في الترتيب العاشر السعودية أفنان القبيشي بمجموع 4 نقاط.

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وتختتم الجولات مساء اليوم «الاثنين» وسيتوج أمير منطقة حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز الفائزين بالبطولة حيث سيتم تتويج الـ 12 الأوائل الفائزين بجوائز البطولة التي تبلغ قيمتها 150 ألف ريال كما سيكون هناك جوائز لأفضل لاعب سعودي ولاعبه سعودية، وأفضل لاعب سعودي ولاعبة سعودية تحت 16 عاماً.

من جهته اكد رئيس لجنة الحكام في بطولة حائل الدولية للشطرنج أحمد العمري أن البطولة تعتبر من أقوى البطولات فنياً على المستوى المحلي والإقليمي لوجود أساتذة دوليين كبار على مستوى اللعبة وكذلك تنظيم البطولة والقائمين على التنظيم يبذلون طاقة كبيرة جدا لإظهار البطولة بمستوى عال، مشيراً إلى أن تشريف أمير حائل وتدشينة للبطولة وتحفيزه وتشجيعه لإقامة مثل هذه البطولات العالمية الكبيرة كان له وقعه الكبير في نفوس المشاركين، مبيناً أن المستوى الفني للبطولة عال بوجود نجوم العالم فالتنافس مثير ومحتدم والنتائج متقاربة في الجولات الماضية.

وأضاف العمري، أن اليوم الأخير من البطولة سيشهد تنافسا كبيرا للظفر بمراكز متقدمة، لافتاً إلى أن هناك طاقما تحكيميا على مستوى عال وذي خبرات طويلة في هذه اللعبة لهم دور كبير في ظهورها بهذا المظهر الفني الرائع، مقدماً شكره لغرفة حائل ولاتحاد الشطرنج على إقامة البطولة والاهتمام بهذه اللعبة وتبني الشباب السعودي الذي يملك مهارة هذه اللعبة.