شكرا لقرائتكم خبر عن العوفي يخطف ذهبية «البوتشي» في الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - سامي المغامسي (المدينة المنورة) خطف البطل السعودي رائد العوفي الميدالية الذهبية لرياضة البوتشي في دورة الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص والتي تستضيفها الإمارات العربية المتحدة وذلك بعد تفوقه على لاعب منتخب قبرص، فيما حقق زميله خالد الرويلي الميدالية البرونزية. وأشاد المدرب الوطني عبدالرحمن الحجيلي بالمستوى الذي ظهر عليه لاعبو الأخضر منذ انطلاق البطولة.



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