شكرا لقرائتكم خبر عن «ملواح» يخطف نجومية أشواط «الثنايا» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الصياهد)

انطلقت اليوم سابع أيام الأشواط الختامية بواقع 20 شوط بكار وقعدان في سن «ثنايا»، من مسافة (8) كيلومترات، بينها 10 أشواط صباحية و10 أشواط مسائية، وذلك في ميدان الملك عبد العزيز للهجن، ضمن فعاليات مهرجان الملك عبد العزيز للإبل والمقامة في الصياهد شمال شرقي الرياض، بمنافسة مثيرة بين الملاك والمضمرين السعوديين والخليجيين.

وحقق ملواح العائدة ملكيته إلى عيد صغير الكتبي التوقيت الأفضل، بعد وصوله إلى خط النهاية بتوقيت زمني بلغ 13،10،2، وتنطلق اليوم منافسات الثنايا بأربعة رموز للكبار والقعدان من مسافة 8 كلم بواقع شوطين مفتوحين وآخرين عامين.

من جانب آخر، يتوج نادي الإبل 16 مالكاً غدا حصدوا الرموز في الحقايق واللقايا والجذاع والثنايا في قاعة التكريم في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل.