شكرا لقرائتكم خبر عن نادي الإبل: 88 مليوناً مجموع جوائز سباقات الهجن والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الصياهد )

أعلنت إدارة نادي الإبل اليوم (الأحد) مجموع جوائز سباقات الهجن المقامة ضمن مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في الصياهد الجنوبية شمال شرقي العاصمة الرياض، وذلك بمجموع جوائز يزيد على 88 مليون ريال.

وبلغ إجمالي جوائز السباق الافتتاحي 7 ملايين و 350 مليونًا، فيما تبلغ جوائز السباق الختامي 48 مليونًا و 952 ألف ريال، بينما بلغت جوائز أشواط الرموز 17 مليونًا و 600 ألف ريال، وجوائز أشواط الرموز في اليوم الختامي 14 مليونًا و 720 ألف ريال، وبلغت جوائز المسابقات الدولية 252 ألف ريال.

وأعلن نادي الإبل عبر حسابه الرسمي في «تويتر» الذي أعلن عبره كافة تفاصيل جوائز سباقات الهجن، أن الفائزين بجوائز اليوم الختامي وتحديداً في أشواط الرموز، سيحصل الأول في شوطي الحيل المفتوح والعام على مبلغ 3 ملايين ريال، فيما سيحصل الأول في شوطي الزمول المفتوح والعام على مليون ونصف مليون ريال، وتتدرج مبالغ الجوائز حتى المركز الخامس الذي سيحصل على 80 ألف ريال سعودي.