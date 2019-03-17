الزمالك يتأهل لربع نهائى الكونفدرالية بالتعادل مع حسين داي الجزائري

تأهل الزمالك لربع نهائى الكونفدرالية بالتعادل السلبى مع نصر حسين داى الجزائرى، فى المباراة التى أقيمت بينهما مساء اليوم الأحد، على استاد 5 يوليو بالجزائر، فى الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات بالكونفدرالية الأفريقية.

وبتلك النتيجة، صعد الزمالك متصدرا لمجموعته برصيد 9 نقاط بالتساوى مع جورماهيا الكينى الذى فاز اليوم على بترو أتلتيكو الأنجولى بهدف نظيف ولكن يتفوق الفريق الأبيض على نظيره الكينى بفضل المواجهات المباشرة بينهما.

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