دفاع حسين داي الجزائري يحرم الزمالك من تسجيل الهدف الأول

كاد المغربى خالد بوطيب مهاجم الزمالك، تسجيل الهدف الأول لفريقه بعدما تلقى تمريرة من عبد الله جمعة، إلا أن مدافع نصر حسين داى تدخل فى الدقيقة 20 من عمر المباراة التى تجمعهما حاليًا على ستاد 5 يوليو بالجزائر، فى الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات بالكونفدرالية الأفريقية.

جاء تشكيل الزمالك كالتالى:

حراسة المرمى: محمود جنش.

خط الدفاع: حمدى النقاز ومحمود علاء ومحمود الونش وعبد الله جمعة.

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خط الوسط: طارق حامد وفرجانى ساسى وأمامهما أحمد زيزو وأوباما وحميد أحداد.

خط الهجوم: خالد بوطيب.

يحتل الزمالك المركز الأول فى مجموعته برصيد 8 نقاط، ويخلفه بترو أتلتيكو الأنجولى بـ7 نقاط ونصر حسين داى بنفس الرصيد من النقاط وجورماهيا الكينى فى المركز الأخير بـ6 نقاط، يكفى الزمالك الفوز أو التعادل للصعود مباشرة إلى دور ربع النهائى بالبطولة الأفريقية أما فى حال خسارة الفريق الأبيض فسيكون تأهل الفريق متوقفاً على تعادل جورماهيا الكينى وبترو أتلتيكو الأنجولى فى المباراة التى ستقام بنفس توقيت لقاء الزمالك ونصر حسين داى.

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