ليفربول ينتزع صدارة الدوري الانجليزي بثنائية ضد فولهام

حقق فريق ليفربول المحترف ضمن صفوفه النجم المصرى محمد صلاح فوزاً غالياً على فولهام بنتيجة 2 – 1 فى المباراة التى جمعتهما اليوم بملعب “كرافين كوتاج”، ضمن منافسات الجولة الـ 31 من عمر مسابقة الدورى الانجليزى الممتاز “البريميرليج”.

بادر ليفربول بالتسجيل عن طريق ساديو مانى من صناعة فيرمينو فى الدقيقة 26، قبل أن يتمكن ريان بابل من إدراك التعادل لفريق فولهام فى الدقيقة 74 من خطأ مشترك بين فيرجيل فان ديك مدافع ليفربول والحارس أليسون.

ومن ركلة جزاء فى الدقيقة 81 تمكن جيمس ميلنر من تسجيل الهدف الثانى لنادى ليفربول، بعدما تعرض ساديو مانى للعرقلة من جانب حارس فولهام.

بهذا الفوز رفع رصيد ليفربول إلى 76 نقطة فى صدارة الدورى الإنجليزى، متفوقاً بفارق نقطتين على مانشستر سيتى صاحب المركز الثانى والذى يمتلك مباراة مؤجلة، بينما توقف رصيد فولهام عند 17 نقطة فى المركز الـ 19 وقبل الأخير فى جدول الترتيب.

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