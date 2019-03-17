شكرا لقرائتكم صيني وبولندية يتصدران جولات شطرنج حائل موقتا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - حائل - عارف السويدي | منذ ساعة في 17 مارس 2019 - اخر تحديث في 17 مارس 2019 / 20:53

اختتمت الجولة السادسة من بطولة حائل الدولية للشطرنج التي تنظمها الغرفة التجارية الصناعية في حائل، بالتعاون مع الاتحاد السعودي للشطرنج، التي تستمر من 15-19 أذار (مارس) الجاري، في فندق الملينيوم بمشاركة 200 لاعب ولاعبة من 17 دولة، وتصدر اللاعب الدولي الصيني wang Hao ترتيب قائمة اللاعبين بمجموع نقاط ٦ من ٦ جولات.



وجاء في المركز الثاني الدولي المصري أحمد عدلي بمجموع نقاط ٥ ونصف النقطة، أي أنه فاز في ٥ مباريات، وتعادل في مباراة، فيما حل في المركز الثالث الدولي الارميني Sargissian Gabrriel بمجموع نقاط ٥ ونصف النقطة، والترتيب الرابع الدولي الهندي Sriram Jha بمجموع نقاط ٥ ونصف النقطة، وحل الدولي البلجيكي Malakhatko Vadim خامساً بمجموع ٥ نقاط، واللاعب الفيليبيني Abano Gary سادس الترتيب بمجموع 5 نقاط، فيما جاء في المركز السابع الاتحاد الدولي الأردني أحمد السمهوري بمجموع ٥ نقاط، والثامن الكويتي بدر الهاجري بمجموع ٥ نقاط، وجاء مرشح الاتحاد الدولي السعودي أحمد الغامدي بمجموع ٥ نقاط بالترتيب التاسع، فينا حل عاشراً الدولي الفيليبيني Alcala Alvin بمجموع ٥ نقاط.

أما المنافسة بين السيدات فلم تقل اثارة وندية عن مسابقات الرجال، واستطاعات الدولية البولنديه Sock Monika تصدر الترتيب بمجموع ٥ نقاط من تعادلين والفوز أربع مرات.

وجاءت الدولية البولنديه Karina ثانياً بمجموع ٥ نقاط من هزيمة واحدة، والفوز خمس مرات، والمركز الثالث الدولية الهنديه Subbaraman بمجموع نقاط ٤ ونصف النقطة، وحلت الدولية الرومانية Bulmaga Irina رابعاً بمجموع ٤ نقاط، وفي الترتيب الخامس الدولية الروسية Ambartsumova Karina بمجموع ٤ نقاط، والسادس الدولية الأوكرانية Moskalets Svetlana بمجموع ٤ نقاط، واستطاعت الدولية اللتوانية Cornette Deimante الحصول على المركز السابع بمجموع ٤ نقاط، بينما جاءت الدولية من جورجيا ثامناً بمجموع ٤ نقاط، والمركز التاسع المصرية هالة حسن بمجموع ٤ نقاط، بينما في الترتيب العاشر السعوديه افنان القبيشي بمجموع ٤ نقاط.

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وتختتم الجولات مساء غد (الاثنين)، وسيتوج امير منطقة حائل عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز الفائزين بالبطولة، وسيتم تتويج الـ12 الاوائل الفائزين بجوائز البطولة التي تبلغ قيمتها 150 ألف ريال كما سيكون هناك جوائز لافضل لاعب سعودي ولاعبه سعودية، وأفضل لاعب سعودي ولاعبة سعودية تحت 16 عاماً.

من جهته، أكد رئيس لجنة الحكام في بطولة حائل الدولية للشطرنج أحمد العمري، أن البطولة تعتبر من أقوى البطولات فنياً على المستوى المحلي والإقليمي لوجود أستاذة دوليين كبار على مستوى اللعبة، وكذلك تنظيم البطولة والقائمين على التنظيم يبذلون طاقة كبيرة جدا جدا لإظهار البطولة بمستوى عالي.

وأشار إلى أن تشريف أمير حائل وتدشينة للبطولة وتحفيزة وتشجيعة لإقامة مثل هذه البطولات العالمية الكبيرة كان له وقعه الكبير في نفوس المشاركين، مبيناً أن المستوى الفني للبطولة عالي بوجود نجوم العالم فالتنافس مثير ومحتدم والنتائج متقاربه في الجولات الماضية.

وأضاف أن اليوم الأخير من البطولة سيشهد تنافساً كبيراً للظفر بمراكز متقدمة، لافتاً إلى أن هناك طاقماً تحكيمياً على مستوى عال وذو خبرات طويله في هذه اللعبة ولهم دور كبير في ظهورها بهذا المظهر الفني الرائع، وقدم العمري شكره لغرفة حائل واتحاد الشطرنج على اقامة البطولة والاهتمام بهذه اللعبة وتبني الشباب السعودي الذي يملك مهارة هذه اللعبة.