شكرا لقرائتكم اكتمال عقد ربع نهائي «الأبطال الأفريقي» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - القاهرة – محمد فتحي | منذ 5 ساعات في 17 مارس 2019 - اخر تحديث في 17 مارس 2019 / 16:50

تصدرت أندية الترجي التونسي والوداد المغربي والأهلي المصري ومازيمبي الكونغولي المجموعات الأربع في دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، فيما احتل المركز الثاني في المجموعات ذاتها أندية صنداونز الجنوب أفريقي وحوريا الغيني وشباب قسنطينة الجزائري وسيمبا التنزاني، ويجرى الاتحاد الإفريقي «كاف» قرعة الدور ربع النهائي للبطولة الأربعاء المقبل.



من جهته، نفى المدير للأهلي المصري الأوروغوياني مارتن لاسارتي الدفع بالحارس محمد الشناوي في مواجهة شبيبة الساورة الجزائري على رغم عدم اكتمال شفائه، مؤكدا أن الجهاز الطبي أكد جاهزيته لكن الشناوي اشتكي من شعوره بالألم في ظهره بين شوطي المباراة.

وفاز وصيف بطل أخر نسختين على ضيفه الساورة (3- صفر) لينفرد بصدارة المجموعة الرابعة برصيد10 نقاط، وخطف البطاقة الثانية للمجموعة ذاتها سيمبا التنزاني برصيد 9 نقاط.

وفاجئ لاسارتي جماهير النادي «الأحمر» بانتقاد اللاعبين جونيور أغايي ورمضان صبحي وناصر ماهر عندما وصفهم بأنهم يفتقدون الخبرة، مشيرا إلى أنه أغلق صفحة البطولة القارية من أجل الاستعداد للقاء القمة في الدوري المحلي مع الزمالك في 30 الجاري.