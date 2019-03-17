تقدم سعودي في بطولة حائل الدولية للشطرنج

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أظهرت بطولة حائل الدولية للشطرنج، تفوقا سعوديا من خلال تألق اللاعب أحمد الغامدي وفوزه في ثلاث جولات وتعادله في جولتين، محققا 5 نقاط خلال الست جولات الأولى، وبحسب الاتحاد السعودي للعبة، فإن أسرع لعبة انتهت في دقيقة واحدة، بينما استغرقت أطول لعبة حتى الجولة السادسة، ساعة و30 دقيقة وكانت بين البلجيكي فاديم ملاخاتكو والصيني وانغ هاو.

كما كان هناك تفوقا سعوديا ملحوظا في اللعب منذ بدء الجولات حيث تقدموا في ترتيبهم بنهاية الجولة السادسة.

المراكز الأربعة الأولى للرجال حتى الجولة السادسة:

01. وانغ هاو 6 نقاط

02. سرجيسيان غابرييل 5,5 نقاط

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03. أحمد عدلي 5,5 نقاط

04. فاديم ملاخاتكو 5 نقاط

المراكز الأربعة الأولى للسيدات حتى الجولة السادسة:

01. مونيكا سوكو 5 نقاط

02. كارينا شتشيبكوفسكا 5نقاط

03. سوبارامان فيجايالاكشمي 4,5 نقاط

04. ايرينا بولماجا 4 نقاط