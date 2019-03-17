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جدة - عمرو شويل مشاهدة مباراة برشلونة وريال بيتيس بث مباشر اليوم الأحد 17-3-2019 في الدوري الاسباني اون لاين

يحل برشلونة ضيفاً على ريال بيتيس فى العاشرة إلا ربع مساء اليوم، الاحد، بملعب "فينتو فيامارين"، ضمن منافسات الجولة الـ 28 من عمر مسابقة الدورى الإسبانى "الليجا".

مشاهدة مباراة برشلونة وريال بيتيس بث مباشر اليوم الأحد 17-3-2019 في الدوري الاسباني اون لاين



وفى حال فوز برشلونة اليوم سيقترب بنسبة كبيرة من حسم لقب الليجا بعد أت تعرض منافسه الأوحد أتلتيكو مدريد للخسارة أمس من أتلتيك بلباو 2-0 فى نفس الجولة.

ويحتل برشلونة صدارة جدول ترتيب الدورى الإسبانى برصيد 63 نقطة متفوقا بفارق 7 نقاط عن أقرب منافسيه نادى أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثانى برصيد 56 نقطة، بينما يحتل ريال بيتيس المركز الثامن برصيد 39 نقطة، وذلك قبل إنطلاق منافسات الجولة.

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مشاهدة مباراة برشلونة وريال بيتيس بث مباشر اليوم الأحد 17-3-2019 في الدوري الاسباني اون لاين



ويدخل برشلونة مباراة اليوم وسط معنويات عالية بعدما حجز مقعده فى الدور ربع النهائى بمسابقة دورى أبطال أوروبا أثر تغلبه على ليون الفرنسى بنتيجة 5 – 1 فى المباراة التى جمعتهما بملعب "كامب نو" فى "إياب" ثمن النهائي.

ويغيب عن برشلونة فى مباراة اليوم اللاعب الفرنسى عثمان ديمبلى سيبتعد عن الملاعب من 3 – 4 أسابيع، بسبب معاناته من تمزق فى العضلة الخلفية للفخذ الايسر.

مشاهدة مباراة برشلونة وريال بيتيس بث مباشر اليوم الأحد 17-3-2019 في الدوري الاسباني اون لاين



ومن المتوقع أن يخوض برشلونة مباراة اليوم بتشكيل يضم كلاً من، تير شتيجن فى حراسة المرمى، جوردى ألبا، كليمنت لينجليت، بيكيه، سيميدو، أرثر ميلو، سيرجيو بوسكيتس، إيفان راكيتيتش، ليونيل ميسى، لويس سواريز، فيليب كوتينيو.

كما يلتقى اليوم، إيبار مع بلد الوليد، اسبانيول مع اشبيلية، وفالنسيا مع خيتافى، وفياريال مع رايو فاليكانو