شكرا لقرائتكم هدف فضائى من قمر الاتحاد يخطف تعادلا قاتلا من حرس الحدود.. فيديو... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تعادل الإتحاد السكندرى مع حرس الحدود فى الوقت القاتل بهدف لمثله فى المباراة المؤجلة بينهما من الأسبوع الـ23 للدورى والمقامة على ملعب برج العرب تقدم النيجيرى موسيس لحرس الحدود فى الدقيقة 60 ، وتعادل خالد قمر فى الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع لزعيم الثغر من رأسية متقنة بعد عرضية لكريم ممدوح من الجانب الأيمن . جاءت أحداث الشوط الأول سريعة من جانب الفريقين وأمتلك لاعبو الحدود مجريات الشوط وأضاع لاعبوه بعض الفرص فى الوقت التى لم تسنح إلا هجمات قليلة للاعبى الإتحاد وضمت تشكيلة الإتحاد كل من :- حراسة المرمى : الهانى سليمان خط الدفاع : أحمد توفيق - محمود رزق - محمد بازوكا - السيد سالم خط الوسط : كريم الديب - أحمد نبيل مانجا- خالد الغندور – عمار حمدى Advertisements خط الهجوم : رزاق سيسيه - خالد قمر بينما ضم تشكيل الحدود حراسة المرمى : سامح على خط الظهر : أحمد هانى - خالد سامى - الشبينى - مصطفى تاحا خط الوسط : عاشور الأدهم - مصطفى جمال - أحمد الشناوى خط الهجوم : أحمد الشيخ - سيريل أدو – موسيس

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