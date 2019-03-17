شكرا لقرائتكم طريق السيتى للقب مفتوح ..تعرف على مواجهات نصف كأس الاتحاد الإنجليزى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أسفرت قرعة نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، التى أجريت اليوم الأحد، عن مواجهة مانشستر سيتي أمام نظيره فريق برايتون وولفرهامبتون ضد واتفورد.
وكان مانشستر سيتي قد تأهل إلى هذا الدور بصعوبة كبيرة، بعد تخطيه فريق سوانزى سيتي بنتيجة 3 – 2، فبعد أن كان خاسرا فى الشوط الأول بثنائية نظيفة، نجح السيتي فى قلب الطاولة بالشوط الثانى بـ3 أهداف.
فى المقابل تأهل برايتون منافس السيتي فى نصف النهائي على حساب فريق ميلوول من الدرجة الثانية بركلات الترجيح 5 – 4، بعد نهاية المباراة بالتعادل الإيجابى 2 – 2. جدير بالذكر أن مواجهتى نصف نهائي كأس إنجلترا سوف تقام يومى 6 و 7 من شهر ابريل المقبل على ملعب "ويمبلى".
كانت هذه تفاصيل خبر طريق السيتى للقب مفتوح ..تعرف على مواجهات نصف كأس الاتحاد الإنجليزى... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.