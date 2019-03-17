طريق السيتى للقب مفتوح ..تعرف على مواجهات نصف كأس الاتحاد الإنجليزى...

جدة - عمرو شويل أسفرت قرعة نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، التى أجريت اليوم الأحد، عن مواجهة مانشستر سيتي أمام نظيره فريق برايتون وولفرهامبتون ضد واتفورد.

وكان مانشستر سيتي قد تأهل إلى هذا الدور بصعوبة كبيرة، بعد تخطيه فريق سوانزى سيتي بنتيجة 3 – 2، فبعد أن كان خاسرا فى الشوط الأول بثنائية نظيفة، نجح السيتي فى قلب الطاولة بالشوط الثانى بـ3 أهداف.

فى المقابل تأهل برايتون منافس السيتي فى نصف النهائي على حساب فريق ميلوول من الدرجة الثانية بركلات الترجيح 5 – 4، بعد نهاية المباراة بالتعادل الإيجابى 2 – 2. جدير بالذكر أن مواجهتى نصف نهائي كأس إنجلترا سوف تقام يومى 6 و 7 من شهر ابريل المقبل على ملعب "ويمبلى".