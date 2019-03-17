شكرا لقرائتكم أين يلعب الزمالك مباراة الذهاب فى ربع نهائى الكونفدرالية؟ 3 مدن ترد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يخوض الزمالك مباراته فى إياب دور ربع النهائى من بطولة الكونفدرالية الأفريقية، على ملعبه، بعد تأهله إلى دور الـ 8 عقب مباراته مع نصر حسين داى، فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات بالكونفدرالية والتى انتهت بالتعادل السلبى حيث أصبح الأبيض متصدر المجموعة بـ9 نقاط ومعه جورماهيا الكينى "الوصيف" بنفس الرصيد من النقاط ولكن يتفوق عليه الزمالك بالمواجهات المباشرة.

وحدد الاتحاد الإفريقى إقامة مباريات الذهاب بدور ربع النهائى فى أيام 5 و6 و7 من إبريل المقبل، على أن تُقام مواجهات الإياب أحد أيام 12 و13 و14 من الشهر ذاته.

ومن المحتمل مواجهة الزمالك لأحد الفرق الثلاثة، حسنية أغادير المغربى أو النجم الساحلى التونسى ونكانا رد ديفلز الزامبى.

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يذكر أن قرعة دور الـ 8 لبطولة الكونفدرالية الأفريقية ستقام يوم 20 من مارس المُقبل وذلك فى القاهرة، وسط حضور ممثل عن كل نادٍ من الأندية المتأهلة من دور المجموعات.

جاء مشوار الزمالك فى المجموعة بدايته فى كينيا بالهزيمة من جورماهيا بأربعة أهداف مقابل هدفين ثم التعادل مرتين على ملعبه فى برج العرب بنتيجة 1 / 1 أمام نصر حسين داى وبترو أتلتيكو على الترتيب ثم تحقيق الفوز الأول فى أنجولا أمام بترو أتلتيكو بهدف نظيف ثم الفوز على جورماهيا فى برج العرب برباعية نظيفة وجاءت النهاية اليوم بمواجهة نصر حسين داى الجزائرى والتى انتهت بالتعادل السلبى.