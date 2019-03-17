شكرا لقرائتكم 5 أرقام حققها سوبر مانى فى موقعة ليفربول وفولهام... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حقق ساديو مانى العديد من الأرقام المميزة بعدما سجل هدفاً فى فوز ليفربول المحترف ضمن صفوفه النجم المصرى محمد صلاح على فولهام 2-1 فى المباراة التى جمعتهما اليوم بملعب "كرافين كوتاج"، ضمن منافسات الجولة الـ 31 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج".

1 - ساديو مانى رفع رصيده من الأهداف فى النسخة الحالية من مسابقة الدورى الإنجليزى إلى 17 هدفاً، ليكون أفضل هداف سنغالى فى موسم واحد متفوقا على ديمبا با، الذى سجل 16 هدفا فى موسم 2011/2012.

2 - النجم السنغالى ارتقى لوصافة قائمة هدافى الدورى الإنجليزى برصيد 17 هدفاً، متساوياً مع زميله محمد صلاح، وبفارق هدف واحد عن المتصدر أجويرو نجم مانشستر سيتي.

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3 - ساديو مانى سجل الهدف 11 فى آخر 11 مباراة خاضها مع ليفربول بمختلف المسابقات الإنجليزية والأوروبية.

4 - أصبح ساديو مانى ثانى لاعب إفريقى فى تاريخ الفريق يصل إلى الهدف 40 فى البريميرليج بعد محمد صلاح صاحب الـ 49 هدفاً.

5 - ساديو مانى سجل 9 أهداف فى الدورى الإنجليزى فى عام 2019؛ الأكثر فى البطولة مع سيرجيو أجويرو.

ورفع ليفربول رصيده إلى 76 نقطة، بفارق نقطتين أمام مانشستر سيتى الذى يلعب فى هذه الجولة بسبب خوضه مباراة ربع نهائى كأس انجلترا والتى فاز فيها على مضيفه سوانزى سيتى 3-2 مساء السبت، أما فولهام فتجمد رصيده عند 17 نقطة فى المركز التاسع عشر وقبل الأخير.

التشكيلة الأساسية لفريق ليفربول فى مباراة اليوم جاءت كالتالى، أليسون فى حراسة المرمى، أرنولد، فان ديك، ماتيب، روبرتسون، فاينالدوم، فابينيو، لالانا، صلاح، مانى، فيرمينو.

فى حين جاءت التشكيلة الأساسية لفريق فولهام كالتالى، ريكو فى حراسة المرمى، ريم، براين، شامبرز، فوسو منساه، كاينرى، ميشيل سيرى، زامبو، بابل، أيات، ميتروفيتش.