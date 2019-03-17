شكرا لقرائتكم تعرف على ترتيب مجموعة الزمالك بعد تأهله لربع نهائى الكونفدرالية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انتهت منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات بالمجموعة الرابعة التى تواجد بها الزمالك فى بطولة الكونفدرالية الأفريقية بمباراتى الزمالك ونصر حسين داى التى أقيمت على استاد 5 يوليو بالجزائر ولقاء جورماهيا الكينى مع بترو أتلتيكو الأنجولى الذى أقيم فى العاصمة الكينية "نيروبى". Advertisements أصبح ترتيب مجموعة الزمالك كالتالى:"الزمالك فى المركز الأول برصيد 9 نقاط ويليه جورماهيا الكينى بنفس الرصيد من النقاط ولكن يتفوق عليه الفريق الأبيض بالمواجهات المباشرة ثم نصر حسين داى الجزائرى فى المركز الثالث برصيد 8 نقاط وبترو أتلتيكو الأنجولى فى المركز الأخير برصيد 7 نقاط". وجاء مشوار الزمالك فى المجموعة بداية من كينيا بالهزيمة من جورماهيا بأربعة أهداف مقابل هدفين ثم التعادل مرتين على ملعبه فى برج العرب بنتيجة 1 / 1 أمام نصر حسين داى وبترو أتلتيكو على الترتيب ثم تحقيق الفوز الأول فى أنجولا أمام بترو أتلتيكو بهدف نظيف ثم الفوز على جورماهيا فى برج العرب برباعية نظيفة وجاءت النهاية اليوم بمواجهة نصر حسين داى الجزائرى والتى انتهت بالتعادل السلبى.

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