شكرا لقرائتكم ثلاثى الأهلى يغادرون إلى بلادهم.. اعرف التفاصيل... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل غادر الثلاثي علي معلول وجونيور أجاي ووليد أزارو لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى بلادهم عقب مشاركتهم مع الفريق الأحمر أمام شبيبة الساورة الجزائري.

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وغادر معلول إلى تونس للانضمام إلى معسكر نسور قرطاج، فيما فضل أجاي وأزراو قضاء الإجازة التي حصل عليها الفريق لمدة ٣ أيام في نيجيريا والمغرب.

ويبدأ الأهلي الأربعاء المقبل الاستعداد لمباراة الزمالك المقرر إقامتها يوم ٣٠ من مارس الجاري والمؤجلة من الجولة السابعة عشر لمسابقة الدوري الممتاز.