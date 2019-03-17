ثلاثى الأهلى يغادرون إلى بلادهم.. اعرف التفاصيل...

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جدة - عمرو شويل غادر الثلاثي علي معلول وجونيور أجاي ووليد أزارو لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى بلادهم عقب مشاركتهم مع الفريق الأحمر أمام شبيبة الساورة الجزائري.
وغادر معلول إلى تونس للانضمام إلى معسكر نسور قرطاج، فيما فضل أجاي وأزراو قضاء الإجازة التي حصل عليها الفريق لمدة ٣ أيام في نيجيريا والمغرب.
ويبدأ الأهلي الأربعاء المقبل الاستعداد لمباراة الزمالك المقرر إقامتها يوم ٣٠ من مارس الجاري والمؤجلة من الجولة السابعة عشر لمسابقة الدوري الممتاز.
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