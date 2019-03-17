تعرف على موعد قرعة ربع نهائى الكونفدرالية...

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جدة - عمرو شويل يُجرى الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" قرعة دور الـ 8 لبطولة الكونفدرالية الأفريقية، يوم 20 من مارس المُقبل وهو الموافق الأربعاء القادم، وذلك فى القاهرة، وسط حضور ممثل عن كل نادٍ من الأندية المتأهلة من دور المجموعات.
تأهل الزمالك إلى دور ربع نهائى الكونفدرالية بعد مباراته مع نظيره نصر حسين داى الجزائرى، التى أقيمت اليوم على استاد 5 يوليو بالجزائر، فى لقاء الجولة الأخيرة من دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية، والتى انتهت بالتعادل السلبى حيث تأهل الأبيض متصدرا لمجموعته بـ9 نقاط ومعه جورماهيا الكينى صاحب المركز الثانى بنفس الرصيد ولكن يتفوق الأبيض بفضل المواجهات المباشرة.
من المقرر أن تقام قرعة بطولتى دورى أبطال أفريقيا والكونفدرالية فى نفس الموعد وذلك بعدما اكتملت الفرق الثمانية المتأهلة لدور ربع النهائى لدورى أبطال أفريقيا والكونفدرالية.
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