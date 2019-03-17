شكرا لقرائتكم أمير مرتضى يصرف مكافأة فورية للاعبى الزمالك بعد التأهل فى الكونفدرالية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر أمير مرتضي منصور المشرف العام علي الكرة بنادي، صرف مكافاة فورية بالدولار للاعبين بعد التأهل لدور الـ8 لبطولة الكونفدرالية الإفريقية، عقب التعادل مع نصر حسين داي الجزائرى سلبيا في ختام دور المجموعات، وفق الموقع الرسمى لنادى الزمالك .

وتأهل الزمالك إلى ربع نهائى بطولة الكونفدرالية الأفريقية بعد نهاية الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات فى المجموعة الرابعة بالكونفدرالية بمباراتى الزمالك ونصر حسين داى التى أقيمت على استاد 5 يوليو بالجزائر ولقاء جورماهيا الكينى مع بترو أتلتيكو الأنجولى الذى أقيم فى العاصمة الكينية "نيروبى".

Advertisements