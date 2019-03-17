شكرا لقرائتكم شوط أول سلبى بين الاتحاد السكندرى وحرس الحدود... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انتهى الشوط الأول بين الإتحاد السكندرى وحرس الحدود بالتعادل السلبى بعد انتهاء الشوط الأول فى المباراة المؤجلة بينهما من الأسبوع الـ23 للدورى والمقامة على ملعب برج العرب

جاءت أحداث الشوط الأول سريعة من جانب الفريقين وأمتلك لاعبو الحدود مجريات الشوط وأضاع لاعبوه بعض الفرص فى الوقت التى لم تسنح إلا هجمات قليلة للاعبى الإتحاد

وضمت تشكيلة الإتحاد كل من :-

حراسة المرمى : الهانى سليمان

خط الدفاع : أحمد توفيق - محمود رزق - محمد بازوكا - السيد سالم

خط الوسط : كريم الديب - أحمد نبيل مانجا- خالد الغندور – عمار حمدى

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خط الهجوم : رزاق سيسيه - خالد قمر

بينما ضم تشكيل الحدود

حراسة المرمى : سامح على

خط الظهر : أحمد هانى - خالد سامى - الشبينى - مصطفى تاحا

خط الوسط : عاشور الأدهم - مصطفى جمال - أحمد الشناوى

خط الهجوم : أحمد الشيخ - سيريل أدو - موسيس