الهلال السعودى يهزم الأهلى بصعوبة فى نصف نهائى كأس زايد...

جدة - عمرو شويل فاز الهلال السعودى على نظيره الأهلى بهدف دون رد فى المباراة التى جمعت الفريقن ضمن منافسات ذهاب نصف كأس زايد للأندية الأبطال.

جاء هدف المباراة الوحيد جاء في الدقيقة 48 عن طريق اللاعب الاسباني سوريانو.

Advertisements

بدأت المباراة بهدوء كبير من الطرفين، وركز الهلال على السيطرة على الكرة، واعتمد الاهلي على الكرات المرتدة الخولة، وانحصر اللعب في منتصف الملعب، وكانت أولى الهجمات في المباراة للنادي الاهلي بعد ان تجاوز الروماني ستانسيو دفاع الهلال وسدد الكرة ولكنها ذهبت سلهة الى يد الحارس عبدالله المعيوف، بعد ربع ساعة من المباراة.

يذكر أن مواجهة الإياب التى تجمع الفريقن نصف نهائي كأس زايد للأندية الأبطال، يوم 15 أبريل المقبل، على ملعب الجوهرة المشعة، في مدينة جدة.