النجم الساحلى يتأهل لربع نهائى الكونفدرالية...

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جدة - عمرو شويل حجز النجم الساحلي التونسي مقعده في الدور ربع النهائي بمسابقة كأس الكونفدرالية الافريقية بعدما تغلب على ساليتاس البوركيني بهدف دون مقابل في المباراة التي جمعتهما اليوم بمدينة "سوسة" التونسية، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة لدور المجموعات.
وجاء هدف النجم الساحلي الوحيد عن طريق فراس بالعربي في الدقيقة السادسة من ضربة رأسية متقنة.
هذا الفوز رفع رصيد النجم الساحلي إلى 10 نقاط في المركز الثاني بجدول ترتيب المجموعة الثانية، خلف مواطنه الصفاقسي صاحب الصدارة بفارق نقطتين، والذي فاز اليوم على رينجرز النيجيري بهدف دون رد.
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