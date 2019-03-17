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جدة - عمرو شويل مشاهدة مباراة ميلان وانتر بث مباشر اليوم الأحد 17-3-2019 في الدوري الايطالي اون لاين

يحتضن ملعب "سان سيرو" فى التاسعة والنصف مساء اليوم، الاحد، مباراة الديربى التى تجمع بين ناديا ميلان والإنتر، ضمن منافسات الجولة الـ 28 من عمر مسابقة الدورى الإيطالى "الكالتشيو".

مشاهدة مباراة ميلان وانتر بث مباشر اليوم الأحد 17-3-2019 في الدوري الايطالي اون لاين



ويحتل ميلان المركز الثالث فى جدول المسابقة برصيد 51 نقطة وبفارق نقطة واحدة أمام جاره ومنافسه التقليدى العنيد الإنتر قبل إنطلاق منافسات الجولة.

ويسعى ميلان لتحقيق فوزه الـ 15 فى مسابقة الدورى الإيطالى هذا الموسم لمواصلة الإنفراد بالمركز الثالث والحفاظ على آماله فى التأهل للنسخة القادمة من مسابقة دورى أبطال أوروبا.

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مشاهدة مباراة ميلان وانتر بث مباشر اليوم الأحد 17-3-2019 في الدوري الايطالي اون لاين



فى حين يتطلع الإنتر لمصالحة جماهيره الغاضبة عقب الخروج من دور الـ 16 بمسابقة الدورى الأوروبى "اليوروباليج" الخميس الماضى أمام آينتراخت فرانكفورت، وذلك بتحقيق الفوز وإنتزاع المركز الثالث من جاره ميلان، بجانب المحافظة على آماله فى إنهاء الموسم بالمربع الذهبى المؤهل لدورى أبطال أوروبا الموسم المقبل.

مشاهدة مباراة ميلان وانتر بث مباشر اليوم الأحد 17-3-2019 في الدوري الايطالي اون لاين



ويقدم ميلان مستويات رائعة تحت قيادة المدرب جينارو جاتوزو، حيث لم يتذوق الفريق مرارة الهزيمة فى أخر 10 مباريات بمسابقة الدورى الإيطالى، بعدما فاز فى 7 مباريات وتعادل فى ثلاث، فى حين تعرض الإنتر لثلاث هزائم فى أخر 7 مباريات بالمسابقة مع المدرب لوتشيانو سباليتى أمام تورينو وبولونيا وسبال.

كما يلتقى اليوم، جنوى مع يوفنتوس، أتلانتا مع كييفو، امبولى مع فروسينونى، لاتسيو مع بارما، نابولى مع أودينيزي.