برايتون يهزم ميلوول ويواجه سيتي في نصف النهائي

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جدة - بواسطة طلال الحمود - أكمل برايتون عقد المتأهلين للدور قبل النهائي لبطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، عقب فوزه 5 - 4 بركلات الترجيح على مضيفه ميلوول يوم الأحد في دور الثمانية للمسابقة.
وانتهى الوقتان الأصلي والإضافي بالتعادل 2 - 2، ليحتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح، التي ابتسمت في النهاية لبرايتون.
وافتتح أليكس بيرس التسجيل لميلوول في الدقيقة 70، قبل أن يضيف زميله إيدين أوبرين الهدف الثاني في الدقيقة 79. وبينما تأهب الجميع لانتهاء المباراة بتأهل ميلوول، أحرز برايتون هدفين متأخرين عن طريق يورغن لوكاديا وسولومون مارش في الدقيقتين 88 و90، ليضطر الفريقان لخوض وقت إضافي مدته نصف ساعة مقسمة بالتساوي على شوطين.
وعجز الفريقان عن هز الشباك خلال الوقت الإضافي، الذي شهد حصول شين فيرجسون لاعب ميلووال على البطاقة الحمراء في الدقيقة 119.،ليحتكما إلى ضربات الترجيح التي ابتسمت لفريق برتينزم.
وانضم برايتون إلى قافلة المتأهلين للمربع الذهبي للمسابقة، التي تضم مانشستر سيتي وواتفورد ووولفرهامبتون.
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