شكرا لقرائتكم إشبيلية يجتاز صدمة الخروج الأوروبي ويهزم إسبانيول ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - اجتاز إشبيلية صدمة الخروج المبكر من بطولة الدوري الأوروبي سريعا، بعدما حقق فوزا ثمينا بهدف على مضيفه إسبانيول يوم الأحد في المرحلة الثامنة والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وتقمص وسام بن يدر دور البطولة في اللقاء، بعدما أحرز هدف الفريق الأندلسي الوحيد في الدقيقة 53 من ركلة جزاء، ليرتفع رصيد إشبيلية، الذي حقق فوزه الثاني على التوالي في البطولة، إلى 43 نقطة في المركز السادس، فيما تجمد رصيد إسبانيول، الذي لم يحقق سوى انتصارين فقط في مبارياته العشر الأخيرة بالبطولة، عند 34 نقطة في المركز الثالث عشر.

ويأتي هذا الفوز، ليعيد بعضا من الثقة والاتزان إلى إشبيلية، الذي خرج من دور الستة عشر لبطولة الدوري الأوروبي، التي يحمل الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بها برصيد خمسة ألقاب، على يد فريق سلافيا براغ التشيكي يوم الخميس الماضي.