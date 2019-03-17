شكرا لقرائتكم الإسباني مونشي يعود مديراً رياضياً إلى إشبيلية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قررت إدارة نادي إشبيلية الإسباني لكرة القدم يوم الأحد إعادة تعيين مونشي مديرا رياضيا للفريق الأندلسي، بعد يومين من تعيين المدير الرياضي السابق خواكين كاباروس مسؤولية تدريب الفريق، عقب إقالة بابلو ماشين.

ورحل مونشي عن إشبيلية لينتقل إلى روما الإيطالي في أبريل عام 2017، حيث يحظى باحترام كبير في منصبه لقدرته على جلب اللاعبين الموهوبين بأسعار زهيدة، وبيعهم بأسعار مرتفعة بعد تطور مستواهم.

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وذكر إشبيلية في بيان: رامون رودريغيز فيرديغو (مونشي)، عاد مجددا إلى منصبه، الذي سيشغله دائما. ويبدأ مونشي ولايته الثانية في إشبيلية، الذي لعب في صفوفه حارسا للمرمى عام 1988 ثم غادره عام 2017 كأحد أبرز المدراء الرياضيين في العالم وأكثرهم شهرة.

وربطت تقارير إخبارية مونشي بتولي منصب المدير الرياضي لفريق أرسنال الانجليزي، لكنه فضل العودة إلى جنوب إسبانيا.

وخلال فترة ولايته كمدير رياضي، توج إشبيلية بخمسة ألقاب في مسابقة الدوري الأوروبي، ليصبح الفريق الإسباني صاحب الرقم القياسي بوصفه النادي الأكثر حصولا على البطولة.