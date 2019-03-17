شكرا لقرائتكم سولشاير: مباراة وولفرهامبتون "الأسوأ" لي مع يونايتد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - وصف أولي غونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد هزيمة فريقه 2-1 أمام ولفرهامبتون واندرارز في دور الثمانية لكأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم يوم السبت بأنها الأداء الأسوأ للفريق خلال الأشهر الأربعة التي تولى فيها المسؤولية.

وقدم ولفرهامبتون أداء مثيرا للإعجاب على مدار الشوطين باستاد مولينو المليء بجماهير متحمسة، وبلغ الدور قبل النهائي في الكأس لأول مرة منذ 1998 بعد هدفين في الشوط الثاني عن طريق راؤول خيمنيز وديوغو جوتا.

وقلص ماركوس راشفورد الفارق في نهاية الوقت المحتسب بدل الضائع لكن كانت هناك دقيقة واحدة بالكاد متبقية ليونايتد لإدراك التعادل وتعرض لهزيمته الثانية على التوالي بعد خسارته 2-صفر أمام أرسنال في الدوري الممتاز.

Advertisements

وأبلغ سولشاير مؤتمرا صحفيا: افتقدنا العديد من الأشياء اليوم، كان أسوأ أداء لنا، إنها خطوة كبيرة للخلف. لم نتصرف جيدا بالكرة رغم أن أداءنا كان جيدا في الشوط الأول والكرة ليست في حوزتنا. ولم ننجح أبدا في وضع دفاعهم أو حارس مرماهم تحت ضغط. حصلنا على فرصتين لراشفورد لكن لم يكن هناك جودة كافية.

وكانت هناك القليل من علامات الروح القتالية التي أظهرها يونايتد خلال فوزه الإعجازي 3-1 على باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا وافتقد السلاسة الهجومية التي ميزت مستواه منذ تولي النرويجي سولشاير المسؤولية خلفا لجوزيه مورينيو في ديسمبر الماضي.

لكن سولشاير رفض الحديث عن فقدان يونايتد للزخم، وكال المديح لولفرهامبتون الذي حقق إنجازا آخر في موسم لا ينسى شهد أيضا الإطاحة بليفربول من كأس الاتحاد الإنجليزي والفوز على توتنهام هوتسبير وتشيلسي في الدوري.

وقال مدرب يونايتد: أعتقد أنه شيء طبيعي، لا يمكنك الأداء على أعلى مستوى في كل مرة، واجهنا فريقا جيدا، أبلى بلاء حسنا أمام الفرق الكبيرة، مستوانا المتواضع لا يقلل من إنجازهم.