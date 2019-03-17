حسنية أغادير يرافق نهضة بركان إلى ربع نهائي كأس الــ(كاف)

اسماء السيد - الرباط: تأهل حسنية أغادير المغربي إلى ربع نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم، بعد فوزه، الأحد، على ضيفه نهضة بركان المغربي، على أرضية ملعب أدرار بأغادير، بهدف نظيف، وسقوط أوطوهو ضويو الكونغولي أمام ضيفه الرجاء البيضاوي المغربي بأربعة أهداف لواحد، وذلك لحساب آخر جولة من منافسات المجموعة الأولى، برسم دور المجموعات.

وكان نهضة بركان المغربي قد ضمن تأهله متصدرا للمجموعة منذ الدورة الخامسة.

وبنتيجتي مواجهتي الجولة السادسة والأخيرة، يكون رصيد نهضة بركان قد تجمد في النقطة 11، فيما رفع حسنية أغادير رصيده إلى النقطة الثامنة، مقابل 7 للرجاء البيضاوي و6 لأوطوهوضويو.

وكان يمكن للفريق الكونغولي أن يتأهل وصيفا لنهضة بركان لو حقق الفوز على الرجاء البيضاوي، حامل لقب الدورة الماضية لهذه المسابقة، الذي توقف مساره خلال دورة هذه السنة في مرحلة دور المجموعات.

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وجاء لقاء حسنية أغادير ونهضة بركان، الذي أداره الحكم المصري محمد أمين عمر، قويا بين الجانبين، فيما جاء هدف اللقاء، في الدقيقة 26، من رأسية جميلة ليوسف الفحلي غالطت الحارس البركاني المحمدي.

وفي ثاني مواجهتي المجموعة، التي أدارها الحكم الغامبي بكاري غاساما، افتتح أوطوهو ضويو الكونغولي نتيجة اللقاء، في الدقيقة 18، عبر لاعبه ديفي بيسيكي، قبل أن يرد الرجاء بأربعة أهداف، تناوب على تسجيلها كل من محمد بنحليب وسند الورفلي وأيوب نناح ومحسن ياجور، في الدقائق 40 و44 و64 و86. وكان يمكن للفريق البيضاوي أن يذل الفريق الكونغولي لو استثمر لاعبوه سيل الفرص التي أتيحت لهم، وأضاعوها برعونة.

وبتأهل الوداد إلى ربع نهائي دوري الأبطال ونهضة بركان وحسنية أغادير إلى ربع نهائي كأس الكونفدرالية، تكون كرة القدم قد ضمنت مرور ثلاثة فرق إلى الدور الموالي، الشيء الذي يرفع حظوظها في المضي قدما فيما تبقى من منافسات المسابقتين.