شكرا لقرائتكم خبر عن 15 دقيقة.. تعادل سلبى بين الزمالك ونصر حسين داى.. وضغط جزائرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مرت أول ربع ساعة من مباراة الزمالك ونصر حسين داى الجزائرى ويسيطر التعادل السلبى حتى الآن على نتيجة المباراة المقامة بينهما، على استاد 5 يوليو بالجزائر، فى الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات بالكونفدرالية الأفريقية، يحتل الزمالك قبل المباراة المركز الأول فى مجموعته برصيد 8 نقاط ويأتى خلفه بترو أتلتيكو الأنجولى بـ7 نقاط ونصر حسين داى بنفس الرصيد من النقاط وجورماهيا الكينى فى المركز الأخير بـ6 نقاط، يكفى الزمالك الفوز أو التعادل للصعود مباشرة إلى دور ربع النهائى بالبطولة الأفريقية.

دخل الزمالك اللقاء بتشكيل يضم كلا من:"محمود جنش فى حراسة المرمى، حمدى النقاز ومحمود علاء ومحمود الونش وعبد الله جمعة فى خط الدفاع، طارق حامد وفرجانى ساسى وأمامهما أحمد زيزو وأوباما وحميد أحداد فى خط الوسط، خالد بوطيب فى خط الهجوم".

بدأ اللقاء بضغط من جانب نصر حسين داى الجزائرى وسط حماس كبير لتسجيل هدف التقدم بمحاولات هجومية على مرمى الفريق الأبيض مع احتساب العديد من الأخطاء ونجح جنش فى الحفاظ على نظافة شباكه.