خسارة سيدات الشمس أمان نكومبا الأوغندى فى البطولة الأفريقية للطائرة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خسر فريق سيدات الكرة الطائرة بنادى الشمس من نظيره نكومبا الأوغندى بنتيجة 3 / 2 فى إطار ثان أيام البطولة الأفريقية التى يستضيفها النادى الأهلى و تستمر حتى يوم 26 مارس الجارى .
كان فريق الشمس تلقى خسارة أمس من المجمع الجزائرى بنتيجة 3 /2 فى أول أيام المنافسة ، حيث يقع فى المجموعة الرابعة بجانب كلا من ، السجون الكينى ، اسيك ميموزا ، نكومبا الاوغندى والمجمع البترولي الجزائري.
تشهد لقاءا اليوم الثالث للبطولة غدا مواجهات قوية بي كلا من ، الأهلى مع يو أس أف أيه البوركينى و المجمع الجزائرى مع اسيك الإيفوارى و ريفينيو الرواندى مع فاب الكاميرونى والسجون الكينى مع نكومبا الأوغندى و قرطاج التونسى مع دى جى أس بى الكونغولى.
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