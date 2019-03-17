شكرا لقرائتكم خبر عن 75 دقيقة.. بوطيب يحرم الزمالك من التقدم أمام نصر حسين.. ونزول كهربا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصل الزمالك تعادله السلبى مع نصر حسين داى بعد مرور 75 من عمر المباراة المقامة بينهما حاليا، على استاد 5 يوليو بالجزائر، فى الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات بالكونفدرالية الأفريقية، يحتل الزمالك قبل المباراة المركز الأول فى مجموعته برصيد 8 نقاط ويأتى خلفه بترو أتلتيكو الأنجولى بـ7 نقاط ونصر حسين داى بنفس الرصيد من النقاط وجورماهيا الكينى فى المركز الأخير بـ6 نقاط، يكفى الزمالك الفوز أو التعادل للصعود مباشرة إلى دور ربع النهائى بالبطولة الأفريقية.

الشوط الأول

دخل الزمالك اللقاء بتشكيل يضم كلا من:"محمود جنش فى حراسة المرمى، حمدى النقاز ومحمود علاء ومحمود الونش وعبد الله جمعة فى خط الدفاع، طارق حامد وفرجانى ساسى وأمامهما أحمد زيزو وأوباما وحميد أحداد فى خط الوسط، خالد بوطيب فى خط الهجوم".

بدأ اللقاء بضغط من جانب نصر حسين داى الجزائرى وسط حماس كبير لتسجيل هدف التقدم بمحاولات هجومية على مرمى الفريق الأبيض مع احتساب العديد من الأخطاء من جانب الحكم السنغالى ونجح جنش فى الحفاظ على نظافة شباكه وأشهر الحكم إنذار أصفر لحسين لعرابى قائد الفريق الجزائرى فى الدقيقة 19، بدأ الزمالك يشكل الخطورة على مرمى حسين داى وأبعد الدفاع الجزائرى الكرة من أمام خالد بوطيب الذى كان أمام المرمى بعد عرضية من عبد الله جمة.

Advertisements

جاءت الفرصة الأخطر للزمالك من عرضية رائعة فى الدقيقة 24 من التونسى حمدى النقاز إلى المغربى حميد أحداد الذى لم ينجح فى تصويب الكرة برأسه داخل الشباك وخرجت ليهدر فرصة محققة للفريق الأبيض وتبادل الفريقان الهجمات بعد ذلك ولكن استطاع كلا الحارسين الحفاظ على نظافة الشباك لينتهى الشوط الأول بالتعادل السلبى.

الشوط الثانى

جاءت الربع ساعة الأولى من الشوط الثانى هادئة بين الفريقان ولم تشهد خطورة على مرمى الفريقين ولكن اعترض لاعبى الزمالك على الأخطاء التى يحتسبها الحكم السنغالى والذى قام بإشهار إنذار أصفر لفرجانى ساسى فى الدقيقة 60 ثم أشهر الحكم إنذار آخر للمغربى حميد أحداد بعد اعتراضه على خطأ احتسب ضده وجاءت أخطر فرص الزمالك من تمريرة رائعة لفرجانى ساسى فوق دفاع الفريق الجزائرى إلى زيزو الذى حولها على رأس خالد بوطيب الذى سددها برأسية فوق مرمى نصر حسين داى وفى الدقيقة 75 دفع جروس المدير الفنى للزمالك بأولى تغييرات بنزول كهربا بدلا من حميد أحداد.