شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. موسيس يتقدم للحدود بهدف ضد الاتحاد السكندرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح المحترف النيجيرى موسيس، هداف حرس الحدود، فى التقدم لفريقه بهدف على الاتحاد السكندرى فى الدقيقة 60 من عمر المباراة المؤجلة بينهما من الأسبوع الـ23 للدورى والمقامة على ملعب برج العرب.

جاءت أحداث الشوط الأول سريعة من جانب الفريقين وامتلك لاعبو الحدود مجريات الشوط، وأضاع لاعبوه بعض الفرص فى الوقت التى لم تسنح إلا هجمات قليلة للاعبى الاتحاد.

وضمت تشكيلة الاتحاد كلا من:

حراسة المرمى: الهانى سليمان

خط الدفاع: أحمد توفيق - محمود رزق - محمد بازوكا - السيد سالم

خط الوسط: كريم الديب - أحمد نبيل مانجا- خالد الغندور – عمار حمدى

خط الهجوم: رزاق سيسيه - خالد قمر

Advertisements

بينما ضم تشكيل الحدود

حراسة المرمى: سامح على

خط الظهر: أحمد هانى - خالد سامى - الشبينى - مصطفى تاحا

خط الوسط: عاشور الأدهم - مصطفى جمال - أحمد الشناوى

خط الهجوم: أحمد الشيخ - سيريل أدو – موسيس