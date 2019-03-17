شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. موسيس يتقدم للحدود بهدف ضد الاتحاد السكندرى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح المحترف النيجيرى موسيس، هداف حرس الحدود، فى التقدم لفريقه بهدف على الاتحاد السكندرى فى الدقيقة 60 من عمر المباراة المؤجلة بينهما من الأسبوع الـ23 للدورى والمقامة على ملعب برج العرب.
جاءت أحداث الشوط الأول سريعة من جانب الفريقين وامتلك لاعبو الحدود مجريات الشوط، وأضاع لاعبوه بعض الفرص فى الوقت التى لم تسنح إلا هجمات قليلة للاعبى الاتحاد.
وضمت تشكيلة الاتحاد كلا من:
حراسة المرمى: الهانى سليمان
خط الدفاع: أحمد توفيق - محمود رزق - محمد بازوكا - السيد سالم
خط الوسط: كريم الديب - أحمد نبيل مانجا- خالد الغندور – عمار حمدى
خط الهجوم: رزاق سيسيه - خالد قمر
بينما ضم تشكيل الحدود
حراسة المرمى: سامح على
خط الظهر: أحمد هانى - خالد سامى - الشبينى - مصطفى تاحا
خط الوسط: عاشور الأدهم - مصطفى جمال - أحمد الشناوى
خط الهجوم: أحمد الشيخ - سيريل أدو – موسيس
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. موسيس يتقدم للحدود بهدف ضد الاتحاد السكندرى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.