شكرا لقرائتكم خبر عن ثلاثى الأهلى الأجنبى يغادر القاهرة.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غادر الثلاثى على معلول وجونيور أجاى ووليد أزارو لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، إلى بلادهم عقب مشاركتهم مع الفريق الأحمر أمام شبيبة الساورة الجزائرى، فى اللقاء الذى شهد فوز الأحمر بثلاثية والتأهل لدور الـ8 لدورى أبطال أفريقيا.

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وغادر معلول إلى تونس للانضمام إلى معسكر نسور قرطاج، فيما فضل أجاى وأزراو قضاء الإجازة التى حصل عليها الفريق لمدة ٣ أيام فى نيجيريا والمغرب.

ويبدأ الأهلى الأربعاء المقبل الاستعداد لمباراة الزمالك المقرر إقامتها يوم 30 من مارس الحالى والمؤجلة من الجولة السابعة عشر لمسابقة الدورى الممتاز.