فيديو.. حميد أحداد يهدر هدفا محققا للزمالك أمام حسين داى فى الدقيقة 24

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خاف وانكمش أمام المرمى ليهدر حميد أحداد لاعب الزمالك فرصة محققة لهز شباك نصر حسين داى بالدقيقة 24 من عمر المباراة التى تجمعهما حاليًا على ستاد 5 يوليو بالجزائر، فى الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات بالكونفدرالية الأفريقية. وواتت للمهاجم المغربى فرصة سهلة أمام مرمى بطل الجزائر من عرضية متقنة عبر التونسى حمدى النقاز من الجبهة اليمنى، لكن أحداد رفض الهدية وسدد الكرة برأسه خارج المرمى. جاء تشكيل الزمالك كالتالى: حراسة المرمى: محمود جنش. خط الدفاع: حمدى النقاز ومحمود علاء ومحمود الونش وعبد الله جمعة. Advertisements خط الوسط: طارق حامد وفرجانى ساسى وأمامهما أحمد زيزو وأوباما وحميد أحداد. خط الهجوم: خالد بوطيب. يحتل الزمالك المركز الأول فى مجموعته برصيد 8 نقاط، ويخلفه بترو أتلتيكو الأنجولى بـ7 نقاط ونصر حسين داى بنفس الرصيد من النقاط وجورماهيا الكينى فى المركز الأخير بـ6 نقاط، يكفى الزمالك الفوز أو التعادل للصعود مباشرة إلى دور ربع النهائى بالبطولة الأفريقية أما فى حال خسارة الفريق الأبيض فسيكون تأهل الفريق متوقفاً على تعادل جورماهيا الكينى وبترو أتلتيكو الأنجولى فى المباراة التى ستقام بنفس توقيت لقاء الزمالك ونصر حسين داى.

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