شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يحدد 21 مارس لنهائى كأس مصر مواليد 97 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم إقامة المباراة النهائية لبطولة كأس مصر لمواليد 1997، بين المقاولون العرب وبتروجت، يوم الخميس 21 مارس الجاري. ويستضيف المركة الأوليمبي بالمعادي نهائى كأس مصر مواليد 97 في الساعة السادسة والنصف مساء الخميس المقبل. ويشهد النهائي حضور لمجلس إدارة اتحاد الكرة إلى جانب محمود سعد المدير الفني للجبلاية لمتابعة المباراة.

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