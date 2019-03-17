الآن: نتيجة مباراة الزمالك ونصر حسين داى اليوم في بطولة الكونفدرالية الافريقية والفارس الأبيض لدور...

يلتقي اليوم نادي الزمالك مع فريق نصر حسين داي الجزائري في مباراة الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات في بطولة كأس الاتحاد الافريقي للعام 2019، ويسعى لاعبي الزمالك وجهازه الفني لفرض سيطرتهم الفنية على بساط الملعب اليوم حيث يرغب الزمالك في حسم المباراة لصالحه والظفر بالثلاث نقاط التي تؤهله رسميا كأول للمجموعة.

موعد مباراة الزمالك ونصر حسين داي

وتنطلق أحداث اللقاء في تمام الساعة السادسة من مساء اليوم بتوقيت القاهرة حيث تنقل المباراة على قناة bein sport HD1 وقناة الجزائرية الأرضية على النايل سات والتي يمكنكم معرفة ترددها من هنا وأيضا طريقة ادخال الشفرة لمعظم الأجهزة.

نتيجة مباراة الزمالك ونصر حسين داي

ويأمل نادي الزمالك في أن تسير المباراة وفق خطة مدربه كريستيان جروس الذي استطاع لملمة أوراق الفريق في البطولة الافريقية بعد أن كان قوب قوسين أو أدنى من مغادرتها بعد تعادله على أرضه مبارتين متتاليتين، ولكنه استطاع تحقيق الانتصار على بترو أتليتكو في أنجولا وتبعها بفوز كبير برباعية على فريق جورماهيا الكيني في برج العرب بالجولة الماضية.

تشكيل الزمالك: محمود عبد الرحيم “جنش”- عبد الله جمعة – محمود علاء – محمود حمدي “الونش” – حمدي النقاز- طارق حامد – فرجاني ساسي- يوسف أوباما – أحمد سيد “زيزو” – حميد أحداد- خالد بوطيب.

بداية المباراة الآن

الزمالك يعتمد على التأمين الدفاعي وهجوم من نصر حسين داي

الدقيقة 20 كرة خطيرة لبو طيب كاد أن يسجل منها الهدف الأول للزمالك ولكن الدفاع الجزائري حاضر

الدقيقة 40: كرة خطيرة جدا لنصر حسين وجنش ينقذها

نهاية الشوط الأول

الدقيقة 50: نصر حسين داي يعجز على المستوى الهجومي أمام خط دفاع الزمالك المتفوق

الدقيقة 75: الزمالك بعتمد على المرتدات في الهجوم

نهاية اللقاء التعادل السلبي والزمالك لدور الثمانية