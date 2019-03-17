التعادل يقود الزمالك لدور الثمانية في بطولة الكونفدرالية كأول للمجموعة

سافرت بعثة نادي الزمالك إلى الجزائر لمواجهة فريق نصر حسين داي في الجولة الأخيرة من دور المجموعات في بطولة الكونفدرالية، ويتصدر نادي الزمالك الترتيب في المجموعة برصيد ثمانية نقاط ويحتاج للفوز حتى يصعد كأول للمجموعة إلى الدور القادم من البطولة، وقد خصصت مجموعة قنوات بي إن سبورت الرياضية قناة beIN sport HD 1 لعرض المباراة، وتُلعب المباراة في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت مصر والسابعة بتوقيت السعودية والخامسة في الجزائر، ويأمل نصر حسين داي تحقيق الفوز على أرضه ووسط جماهيره التي تحضر للقاء لمساندة الفريق.
نتيجة مباراة الزمالك ونصر حسين داي
ومن الجدير بالذكر أن الزمالك يُقدم أداء ممتاز في الدوري المحلي فيتصدر الترتيب برصيد 52 نقطة بفارق نقطة واحدة عن المركز الثاني وله مباراة مؤجلة، بينما يأتي فريق نصر حسين داي في المركز التاسع من الترتيب في بطولة الدوري المحلي برصيد 15 نقطة وله أربعة مباريات أخرى.
- الدقيقة 13: خطأ لصالح نصر حسين داي وضغط على نادي الزمالك في شوط اللقاء الأول
- الدقيقة 25: استحواذ لصالح نصر حسين داي في النصف ساعة الأولى
- الدقيقة 35: رأسية من لاعب نصر حسين على مرمى جنش ولكن ترتد مرة أخرى
- نهاية الشوط الأول من اللقاء بالتعادل
- بداية الشوط الثاني من اللقاء
- الدقيقة 65: عرضية وفرصة خطيرة لصالح نصر حسين داي ولكن الدفاع يتدخل
- نهاية المباراة بالتعادل السلبي بين الفريقين والزمالك يصعد لدور الثمانية من البطولة في المركز الأول.