موعد قرعة دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا

تقام قرعة دور ربع نهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا، يوم الأربعاء القادم في 20 من مارس في مقر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف في القاهرة، حيث أنه من المنتظر أن تنطلق دور الثمانية أو الدور الربع نهائي، من دوري أبطال أفريقيا في النصف الأول من شهر ابريل القادم.

وانتهت مساء أمس السبت مباريات دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أفريقيا، وتم تحديد شكل رسمي للفرق الثمانية المتأهلين للدور الربع نهائي من مجموعات الأربعة، حيث أن المركز الأول يتضمن النادي الأهلي والترجي التونسي والوداد البيضاوي والمغربي ومازيمبي الكونغولي، وأما في المركز الثاني يتأهل كل من فرق صن داونز الجنوب افريقي وحوريا كوناكري الغيني، وسيمبا التنزاني وشباب قسنطينة الجزائري.