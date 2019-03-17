الزمالك يتعادل مع نصر حسين داي ويخطف بطاقة التأهل لدور الثمانية في الكونفدرالية

تُختتم اليوم مواجهات دور المجموعات في بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية بين نصر حسين داي والزمالك في المباراة التي تُقام على ملعب زيوي بالجزائر، وفوز فريق منهما يضمن صعوده رسمياً إلى الدور المقبل حيث أن المجموعة متقاربة جداً في النقاط مما يجعل كل فريق يطمح في الصعود.

موعد مباراة الزمالك ونصر حسين داي

وتبدأ المباراة في تمام الساعة السادسة مساء اليوم الأحد بتوقيت القاهرة والرابعة بتوقيت غرينتش، وقدد حددت شبكة قنوات بي ان سبورت القناة الأولى لعرض اللقاء بتعليق عادل خلو وأحمد عبده، ومن الجدير بالذكر أن مباراة الذهاب قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

نتيجة مباراة الزمالك ونصر حسين داي

وقد دعم المسئولين عن النادي اللاعبين ورصدوا مكافآت مالية كبيرة لهم إذا استطاعوا الفوز والصعود للدور المقبل من البطولة؛ وكانت قيمة المكافأة هي 250 ألف جنيه لكل لاعب، وقد رافق البعثة أمير مرتضى منصور لمساندة الفريق في مهمته في الجزائر.