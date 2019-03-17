الآن: نتيجة الهلال والأهلي في نصف نهائي كأس زايد “لقاء الذهاب” وسوريانو يقود الهلال...

ينتظر الكثير نتيجة مباراة الهلال والأهلي اليوم في ذهاب نصف نهائي كأس زايد للأندية الأبطال البطولة العربية 2019 حيث تلعب المباراة على ملعب مدينة الملك عبدالله فمباراة الذهاب هى مباراة الهلال ولهذا فان الزعيم يسعى للحفاظ على نظافة شباكه واستغلال كل الفرص المتاحة للتسجيل لتكون مباراة العودة بكامل الأريحية، بينما يسعى الأهلي لخطف هدف في تلك المباراة والاعتماد على خطة لعب تناسب اللقاء.

مباراة الهلال والاهلي

وعن موعد اللقاء فتنطلق أحداث الشوط الاول في تمام 20:30 بتوقيت المملكة العربية السعودية، وعن صعوبة اللقاء فقد أكد مدرب الهلال ماميتش أن اللقاء يتطلب الذكاء وأنه يثق في جميع لاعبيه المتواجدين للمباراة وأن فريق الهلال يلعب على جميع البطولات ويستهدف الفوز بهم.

نتيجة مباراة الهلال والاهلي

وكشفت مصادر صحفية ما سيعتمد عليه المدير الفني للهلال في المباراة في الهجوم حيث سيفضل ماميتش أن يستعين بجوميز كورقة رابحة على مقاعد البدلاء بينما يشارك سوريانو منذ البداية والاستعانة بنجم الفريق الشلهوب بدلا من إدواردو المصاب الجدير بالذكر أن جوفينكو لم يسجل في القائمة العربية للفريق.