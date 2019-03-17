الهلال يفوز بهدف نظيف على الأهلي في ذهاب نصف نهائي كأس زايد للأندية الأبطال

يستضيف نادي الهلال السعودي نظيره أهلي جدة في الدور نصف النهائي من بطولة كأس زايد للأندية الأبطال، ويضمن الجمهور وجود فريق من المملكة في المباراة النهائية في البطولة، وتُعد مواجهات الأهلي والهلال قمة كروية ينتظرها الجماهير في جميع أنحاء المملكة وعلى مستوى العالم بسبب شعبية الفريقين الواسعة.

موعد مباراة الهلال والأهلي

تنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة إلا ربع بتوقيت مكه المكرمة، وعانى الأهلي من هزيمة أخيرة في بطولة آسيا مما دفع السومة إلى توضيح سبب الهزيمة، وقد أكد السومة على أن الهزيمة كانت نتيجة حتمية للفريق بعد الإجهاد البدني الذي تعرضوا له في المباريات الأخيرة.

نتيجة مباراة الهلال والأهلي

ومن الجدير بالذكر أن الهلال يتصدر ترتيب الدوري المحلي برصيد 56 نقطة بينما يأتي الأهلي في المركز الخامس من الترتيب برصيد 40 نقطة بفارق أربعة نقاط عن المركز الثالث وستة عشر نقطة عن المركز الأول، وتُريد جماهير الأهلي تحقيق نتيجة إيجابية على الهلال في مباراة اليوم لتحقيق بطولة كأس زايد للأندية الأبطال.