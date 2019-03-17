نتيجة مباراة الهلال والأهلي في ذهاب نصف نهائي كأس زايد للأندية الأبطال

تنطلق اليوم مواجهة الهلال والأهلي في بطولة كأس زايد للأندية الأبطال حيث الدور نصف النهائي من البطولة التي وصل كلاً منهما إلى هذا الدور بخطوات ثابته وانتصارات مستحقة، وتنتظر جماهير الفريقين مباراة القمة السعودية علي استاد جامعة الملك سعود، ويغيب عن الهلال اليوم عناصر هامة في القائمة وهم عبدالله عطيف وجوميز وكارلوس ادواردو ونواف العابد وسلمان الفرج، ويدخل المباراة بعد هزيمة على المستوى القاري في دور المجموعات بينما الهلال يدخل المباراة بروح معنوية مرتفعة بعد تمكنه من تحقيق الفوز على الصعيد القاري.
مباراة الهلال والأهلي
وتنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة إلا ربع بتوقيت السعودية على قناة أبوظبي الرياضية الأولى بتعليق على سعيد الكعبي ومحمد الشامسي، ومن الجدير بالذكر أن الهلال قد أقصى الاتحاد والأهلي قد أقصى الوصل خلال مواجهات ربع النهائي ليتواجه الفريقين الآن في نصف النهائي.
- الدقيقة 14: ضربة حرة مباشرة للأهلي والتنفيذ سيء والكرة ترتد مرة أخرى
- الدقيقة 22: الهلال يُنظم هجمة على الأهلي ولكن دفاع الأهلي يتصدى لها بقوة
- الدقيقة 35: الهلال يستحوذ على الكرة في النصف ساعة الأولى
- نهاية الشوط الأول من المباراة بالتعادل بدون أهداف
- الدقيقة 50: الهلال يتقدم بهدف أول بقدم لاعبه سوريانو
- الدقيقة 80: لمسة يد داخل منطقة الجزاء على لاعب نادي الهلال والحكم يأمر باستمرار اللعب ويلغي ركلة جزاء بعد الرجوع للفار
- نهاية المباراة بفوز الهلال بهدف نظيف.