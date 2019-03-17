نتيجة مباراة الهلال والأهلي في ذهاب نصف نهائي كأس زايد للأندية الأبطال

تنطلق اليوم مواجهة الهلال والأهلي في بطولة كأس زايد للأندية الأبطال حيث الدور نصف النهائي من البطولة التي وصل كلاً منهما إلى هذا الدور بخطوات ثابته وانتصارات مستحقة، وتنتظر جماهير الفريقين مباراة القمة السعودية علي استاد جامعة الملك سعود، ويغيب عن الهلال اليوم عناصر هامة في القائمة وهم عبدالله عطيف وجوميز وكارلوس ادواردو ونواف العابد وسلمان الفرج، ويدخل المباراة بعد هزيمة على المستوى القاري في دور المجموعات بينما الهلال يدخل المباراة بروح معنوية مرتفعة بعد تمكنه من تحقيق الفوز على الصعيد القاري.

مباراة الهلال والأهلي

وتنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة إلا ربع بتوقيت السعودية على قناة أبوظبي الرياضية الأولى بتعليق على سعيد الكعبي ومحمد الشامسي، ومن الجدير بالذكر أن الهلال قد أقصى الاتحاد والأهلي قد أقصى الوصل خلال مواجهات ربع النهائي ليتواجه الفريقين الآن في نصف النهائي.