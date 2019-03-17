نتيجة مباراة الهلال والأهلي اليوم الأحد في بطولة كأس آسيا مباراة ذهاب نصف النهائي تنتهي بتفوق الزعيم...

عشاق الكرة العربية لاسيما السعودية على موعد كبير اليوم مع مباراة ديربي وكلاسيكو منتظر بين الهلال والاهلي في ذهاب نصف نهائي كاس زايد للأندية الأبطال حيث يسعى كل فريق لتقديم عرض طيب ونتيجة تساعده في مباراة العودة التي تقام على ملعب الجوهرة المشعة “ملعب الأهلي” بينما مباراة الذهاب على ملعب مدينة الملك عبدالله “مباراة الهلال”.

موعدمباراة الهلال والاهلي يلا شوت

وتنطلق مباراة اليوم في تمام الساعة السابعة والنصف بتوقيت القاهرة الثامنة والنصف من مساء اليوم بتوقيت مكة المكرمة وتُنقل على قناة أبوظبي الرياضية HD 1 قناة AD sport 1HD مجانا على القمر الصناعي النايل سات والعرب ساتبتعليق المتميز على سعيد الكعبي.

نتيجة مباراة الهلال والأهلي

وفي المؤتمر الصحفي للمباراة شدد فوساتي مدرب الأهلي على صعوبة اللقاء حيث أكد أن الجميع يعرف من هو الهلال ومستواه الفني في هذا الموسم، فهو متصدر جدول ترتيب المسابقة المحلية “الدوري” والمسابقة القارية “مجموعته في دوري أبطال آسيا” ولكن مع هذا يثق فوساتي في قدرة اللاعبين وان كانوا يعانون من ضغط المباريات مثل الهلال بسبب المشاركة في العديد من البطولات في فترة زمنية قصيرة.

تشكيل الهلال: المعيوف، الشهراني، ال بليهي، بوتيا، جحفلي، البريك، كنو، الدوسري، كاريلو، الشهلوب، سوريانو

انطلاقة أحداث الشوط الاول منذ لحظات والهلال بالطاقم الأسود

الدقيقة 2: لمسة يد على نوح الموسي وضربة حرة خطيرة للهلال

الدقيقة 19: الشلهوب وتسديدة والحارس يمسكها على مرتين والهلال الأقرب للتسجيل

الدقيقة 35: التعادل السلبي يفرض كلمته على أحداث المباراة وجمهور الفريقين لايتوقف عن التشجيع

نهاية الشوط الأول من اللقاء بالتعادل 0-0 والهلال يلعب على ردة فعل الأهلي شوط ثاني منتظر يبدأ بعد لحظات والهلال يحتاج لمهاجمه جوميز كتغيير أول

الشوط الثاني وبداية قوية، سوريانو في الدقيقة 49 يستلم الكرة داخل منطقة الجزاء ويسدد ويعلن عن الهدف الأول للهلال وفرحة عارمة للهلال، وفي الدقيقة 60 جوميز يستعد للنزول كتبديل منتظر

الدقيقة 75: مهند عسيري ورأسية ولكن في يد الحارس والتعادل يضيع على الأهلي

نهاية المبارة بفوز الهلال بهدف نظيف