مباراة الهلال والاهلي بث مباشر في نصف نهائي كاس زايد| مشاهدة مباراة الاهلي والهلال اليوم كورة ستار

بث مباشر مشاهدة مباراة الهلال والاهلي اليوم الأحد 17/3/2019، حيث مشاهدة مباراة الاهلي السعودي والهلال السعودي اليوم، تأتي ضمن مشاهدة مباريات نصف نهائي كاس زايد للأندية الأبطال 2019، وذلك في مباراة الذهاب، التي يستقبل من خلالها الزعيم الهلال الاهلي الملكي، على ارضية ستاذ جامعة الملك سعود، والتي يطمح من خلالها كل طرف إلى تحقيق نتيجة الفوز قبل مباراة الإياب، والاقتراب من التأهل إلى مباراة نهائي كأس زايد للأندية الأبطال، “البطولة العربية.

بث مباشر مشاهدة مباراة الهلال والاهلي اليوم

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.مشاهدة مباراة الاهلي والهلال بث مباشر اليوم

بداية بث مباشر تابع لايف كورة جول مشاهدة مباراة اهلي جدة والهلال مباشرة اليوم، سيكون ابتداء من الساعة الخامسة والنصف بتوقيت غرينتش العالمي، الذي يصادف الساعة السابعة والصنف بتوقيت القاهرة المحلي، وبتوقيت مكة المكرمة، ستطلق مشاهدة الهلال والاهلي مباشرة، ابتداء من الساعة الثامنة والنصف مساء بتوقيت المحلي، الذي يصادف الساعة التاسعة والنصف بتوقيت أبوظبي المحلي.

قناة مشاهدة مباراة الهلال والاهلي اليوم

القناة الناقلة التي ستعرض مشاهدة مباراة أهلي جدة اليوم ضد الهلال الزعيم، ستنكون هي قناة أبوظبي الرياضية أش دي 1، وسيتواجد في التعليق على مشاهدة المباراة المعلق علي سعيد الكعبي.

وفي أخبار مشاهدة مباراة كلاسيكو السعودية اليوم، حيث تما طرح تذاكر مباراة الهلال والاهلي، ابتداء من يوم الخميس الماضي، حيث بلغ سعر تذكرة منصة بلاتيني 1200 ريال سعودي، أما سعر تذكرة منصة أفراد 800 ريال، وسعر منصة العائلات 500 ريال، وسعر تذكرة الدرجة الموحدة الواجهة “أ” بسعر 100 ريال، أما سعر الواجهة الموحدة “إف-دى” 75 ريال، أما سعر الدرجة الموحدة للأفراد والعائلات هو 40 ريال.