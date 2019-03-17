بث مباشر yalla shoot.. الآن رابط مشاهدة مباراة الهلال والاهلي بث مباشر Alhilal vs Alahly يلا شوت...

لايف يلا شوت بث مباشر مشاهدة مباراة الهلال والاهلي بث مباشر Alhilal vs Alahly يلا شوت حصري yalla shoot الاسطورة كورة لايف كورة ستار كورة اون لاين، موعدنا اليوم مع مباراة قوية وهامة من مباريات الدوري السعودي حيث سيلتقي فريق الاهلي السعودي وفريق الهلال السعودي وذلك ضمن إطار منافسات ذهاب الدور النصف النهائي من كأس زايد للاندية الابطال، لنتعرف من خلال موقعنا عن موعد انطلاق المباراة والقنوات الناقلة لها، رابط الاسطورة بث مباشر مباراة الهلال والاهلي بث مباشر.

مباراة الهلال والاهلي بث مباشر

كورة لايف مباراة الهلال والاهلي بث مباشر، والجدير بالذكر أن فريق الهلال يدخل اللقاء وعيناه على الفوز بعدما حقق انتصار على حساب فريق الدخيل انتهت بنتيجة 3 أهداف مقابل هدف، وذلك في الجولة الثانية من دور المجموعات، كما يحتل الفريق المركز الاول برصيد 56 نقطة في جدول ترتيب الدوري السعودي، بفارق نقطة واحدة عن فريق النصر صاحب المركز الثاني، أما عن فريق الاهلي السعودي فأنه يدخل اللقاء وهو قادم من خسارة على يد فريق باختاكور في دوري أبطال آسيا بالتعادل 1-1، ويحتل الفريق المركز الخامس في جدول الترتيب برصيد 40 نقطة، يذكر أن فريق الهلال والاهلي التقوا ثلاثة مرات في اقل من شهر، كما سيلتقي الفريقان مجدداً يوم 12 أبريل القادم في الجولة السابعة والعشرين من الدوري السعودي، يلا شوت مباراة الهلال والاهلي بث مباشر.

موعد مباراة الهلال والاهلي

ومن المقرر أن ينطلق اللقاء اليوم في تمام الساعة 5.45 مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة 6.45 مساءً بتوقيت المملكة السعودية، والساعة 7.45 مساءً بتوقيت الإمارات، على ان تقوم قناة أبو ظبي الرياضية ببث اللقاء على شاشتها.

مشاهدة مباراة الهلال والاهلي