الزمالك يتعادل سلبيًا مع نصر حسين داي ويتأهل لربع نهائي الكونفدرالية

كتب- محمد بشاري
تأهل فريق الزمالك للدور ربع النهائي للكونفدرالية الأفريقية، بعد التعادل السلبي أمام نصر حسين داي في الجولة الأخيرة من دور المجموعات بالبطولة الأفريقية.
وبتلك النتيجة، رفع الزمالك رصيده إلى 9 نقاط ، ليتصدر المجموعة ويتأهل مباشرة للدور ربع النهائي، بينما تجمد رصيد الفريق الجزائري عند 7 نقاط.
وعلى الجانب الأخر، تمكن فريق جورماهيا الكيني، من تحويل تزيله للمجموعة، للتأهل مع الزمالك بعد وصوله للنقطة 9 ، عقب الفوز على بترو أتليتكو الأنجولي بهدف دون رد.
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