جورماهيا يتعادل مع بيترو أتليتكو في مجموعة الزمالك

انتهى الشوط الأول من مباراة فريقي جورماهيا الكيني وبيترو أتليتكو الأنجولي، إلى التعادل السلبي بين الفريقين، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من المجموعة الرابعة لدور المجموعات من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

شهد الشوط سيطرة متبادلة بين الفريقين، وفي الدقيقة 36 طرد الحكم، ويندو لاعب نادي جورماهيا، ليكمل جور ماهيا اللقاء منقوص العدد ، وينتهي الشوط بالتعادل السلبي بين الفريقين.

يذكر أن نادي الزمالك الذي يلعب في نفس المجموعة قد تعادل في الشوط الأول من مباراته أمام نصر حسين داي الجزائري سلبيًا، وإذا استمرت المباريات بتلك...